Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году планируют отремонтировать 450 км автомобильных дорог, в том числе будет реконструировано пять крупных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

В 2020 году в области планируют привести в нормативное состояние более 450 км дорог, в том числе 40 км на федеральных трассах. Будут реконструированы участки дорог в Николаевском, Радищевском и Новоспасском районах, отремонтирован мост через реку Томышовка у села Старое Томышево.

Также в 2020 году дорожники приступят к строительству и реконструкции пяти крупных объектов. Это дороги Цивильск — Ульяновск — Новая Воля (Цильнинский район), Старая Ерыкла — Ерыклинский (Кузоватовский и Тереньгульский районы), мост через реку Борла в Кузоватовском районе, устройство кольцевой развязки на дорогах Инза — Оськино — граница области и Барыш — Инза — Карсун — Урено — Карлинское, улица Маслова в Засвияжском районе Ульяновска.

Кроме того, в 2020 году начнут работы по строительству левобережной развязки Президентского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получит из федерального бюджета 500 млн рублей на строительство развязки Президентского моста, который ввели в эксплуатацию в 2009 году. Развязка разгрузит Димитровградское шоссе. Стоимость работ оценивается в 3,8 млрд рублей, строительство развязки планируется завершить в 2022 году.