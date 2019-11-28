Новосибирск, , 10:24 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике предложил внести в проект закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов две поправки.

«Предлагается за счёт резервного фонда увеличить дорожный фонд на 695 млн рублей — на подготовку территории четвёртого моста и выкуп земельных участков, которые освобождаются под строительство, — прокомментировал председатель комитета Фёдор Николаев («Единая Россия»). — По данным министерства транспорта, эти средства необходимы в первые два квартала 2020 года на оплату работ по уже заключённым контрактам. В проекте бюджета эти затраты не были предусмотрены».

Вторая поправка связана с госпрограммой развития областной сети автодорог на 2021 год. В первом чтении бюджета правительством региона предложено снизить финансирование госпрограммы на 1 млрд 28 млн рублей, направив их на софинансирование работ в рамках возведения ледовой арены в городе Новосибирске. По словам Николаева, из этих средств 539 млн рублей сняты с сети автодорог, связанных с наказами депутатов; 200 млн рублей планировались на планово-предупредительный ремонт предаварийных мостовых сооружений, 62 млн рублей — на создание четырёх постов весового контроля, плюс средства на другие меры.

Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике предложил эти средства вернуть в программные мероприятия утверждённой госпрограммы.

Депутаты поддержали обе поправки. Были высказаны и другие предложения.