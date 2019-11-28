Сеул, , 10:21 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air запустит два новых чартерных рейса в Новую Зеландию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новые маршруты Инчхон — Окленд и Инчхон — Крайстчерч будут осуществляться один раз в неделю в период с 24 декабря по 28 февраля 2020 года.

Отметим, что с 27 октября число регулярных рейсов до Окленда было увеличено до семи рейсов.

В настоящее время южнокорейская компания выполняет 23 авиарейса в неделю из международного аэропорта Инчхона в Океанию. В частности, в Сидней, Брисбен, Окленд и Крайстчерч.

Известно, что билеты на чартерные рейсы будут продаваться через десять туристических агентств, включая Hana Tour, Lotte Tour Development, Very Good Leisure, Yellow Ballon Tour.