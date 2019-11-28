Майкоп, , 11:02 — REGNUM По 2 млрд рублей ежегодно будет получать Адыгея из федерального бюджета для выполнения мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года. Об этом накануне, 27 ноября, заявил глава Адыгеи Мурата Кумпилов на внеочередном заседании парламента республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

В своем выступлении Кумпилов отметил, что около 70% мероприятий данной программы направлены на решение инфраструктурных вопросов, в том числе для развития туризма и создания промышленных парков. Итогом ее реализации, по словам главы, должно стать улучшение качества жизни населения, повышение конкурентных преимуществ республики и привлечение в регион инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожная карта проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи включает около 150 инициатив, охватывающих различные сферы жизнедеятельности. Ее реализация стала одной из тем состоявшейся 26 ноября рабочей встречи Мурата Кумпилова с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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