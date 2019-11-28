Казань, , 09:47 — REGNUM Бывшему председателю правления «лопнувшего» два года назад «Татфондбанка», депутату Госсовета Татарии прошлого созыва Роберту Мусину дали ещё полгода на процедуру банкротства — реализацию имущества. Арбитраж Татарии удовлетворил соответствующее ходатайство финансового управляющего бывшего банкира, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Продлить срок реализации имущества гражданина Мусина Роберта Ренатовича до 25 мая 2020 года. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего и вопроса о продлении либо завершении процедуры реализации имущества гражданина на 25 мая 2020 года», — отмечается в определении суда.

На 10 декабря 2019 года назначено собрание кредиторов Роберта Мусина. На нём рассмотрят отчёт финансового управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств должника. На сентябрьском собрании участники воздержались от принятия отчёта. В июльской описи имущества Мусина фигурировали квартира площадью 520,8 кв. м в Казани, гараж и 9,7 тыс. акций АО «Корпорация «Трансстрой».

Напомним, весной 2017 года ТФБ, где проблемы появились ещё в ноябре 2016 года, лишился лицензии и был признан банкротом. На начало октября 2019 года у банка были долги перед более чем 18 тыс. кредиторами, общая сумма превышает 168,1 млрд рублей. Одновременно расследуется уголовное дело. По Роберту Мусину, который также стал банкротом как физлицо, дело расследуется отдельно. По ряду эпизодов уже идут судебные слушания, в которых экс-банкир фигурирует как злоупотребивший должностными полномочиями.