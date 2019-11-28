Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» появится новый авиарейс в китайский город Сиань. Как сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии» корреспонденту ИА REGNUM, полёты по новому маршруту начнутся 16 декабря.

Стоимость перелёта на борту Airbus A320neo в один конец составит от 15,9 тыс. до 16,8 тыс. рублей. Вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

Отметим, что Сиань является одним из древнейших городов мира и крупным туристическим центром Китая. Уральцы смогут увидеть терракотовую армию, «лес каменных стрел», статуи восьми бессмертных в даосском храме и другие достопримечательности.

Как сообщало ИА REGNUM, также в конце декабря появится новый авиарейс из Екатеринбурга в Алма-Ату. Новый рейс будет отправляться в Казахстан два раза в неделю.

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