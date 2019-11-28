Сеул, , 09:56 — REGNUM Южнокорейская корпорация GS Energy построит электростанцию на сжиженном природном газе во Вьетнаме. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Строительство будет вестись в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с вьетнамской инвесткомпанией VinaCapital. Ожидается, что электростанция будет вырабатывать 3 ГВатт энергии, используя СПГ. Затем энергия будет поставляться госкорпорации Vietnam Electricity Group. Объём инвестиций в проект и сроки реализации на данный момент ее раскрываются.

Строительство электростанции на СПГ также создаст дополнительный спрос на южнокорейские газовозы. Кроме того, производители СПГ получат твёрдый заказ на поставки голубого топлива, от чего дополнительно выиграет GS Energy, полагают аналитики. На данный момент южнокорейские производители закупают газ в России на Ямале и в США, а затем продают его в третьи страны.