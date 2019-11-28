Анкара, , 09:55 — REGNUM Глава турецкой группы предпринимателей в автомобильной промышленности TOGG Гюрджан Каракаш на «Саммите провидцев», проводимом турецкой ассоциацией MÜSİAD, заявил, что уже в недалёком будущем автомобили, перейдя на полное использование «умных» приборов, будут способны поддерживать связь друг с другом.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Гюрджан Каракаш отметил, что автомобили со временем станут беспилотными, и, согласно ряду исследовательских работ, число автовладельцев в принципе снизится. По его словам, в 2035 году доля автомобилей в сегодняшнем классическом представлении в производстве упадет до 60%.

Касательно отечественного автомобилестроения Гюрджан Каракаш подчеркнул, что министерство промышленности и торговли оказало предпринимателям серьезную поддержку, и указал, что в оборонной сфере Турция уже ушла вперёд, и задействованные там предприятия имеют потенциал и для производства автомобилей. Он добавил: «Важнейшей инвестицией в автомобилестроение является персонал, лояльный и достаточно оснащённый. Отечественный автомобиль может появиться уже в 2022 году, в любом случае тогда это станет известно и не заставит себя долго ждать».