Сеул, , 09:54 — REGNUM Немецкий концерн BMW не намерен уходить из Южной Кореи на фоне падения продаж — напротив, компания значительно нарастит инвестиции. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В частности, будет вдвое — до 29 человек — увеличена численность персонала центра НИОКР, а также созданы дополнительные производственно-исследовательские мощности; на эти цели планируется потратить 11 млн долларов. BMW ожидает таким образом добиться значительного прогресса в создании электрокаров, спрос на которые в Южной Корее растёт двузначными темпами; уже в 2021 году, как сообщается, появится 23 модели с электродвигателем, среди которых и MINI Cooper. При этом, BMW не будет отказываться от сотрудничества с южнокорейскими компаниями и потратит 2 млрд евро на закупки компонентов и высокотехнологичных частей у местных производителей — на 30% больше.

В 2019 году положение немецкого концерна в Южной Корее ухудшилось: продажи упали на 19% на фоне ряда инцидентов с возгоранием двигателей дизельных автомобилей BMW. Компания отозвала 99% проданных автомобилей, что сильно ударило по ее репутации.