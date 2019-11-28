Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM Новый траулер «Ленинец», построенный по заказу крупнейшего на Камчатке рыболовецкого колхоза им. Ленина, прибыл на Камчатку с Нептуном на борту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с прибытием долгожданного судна, построенного корабелами судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области, на берегу бухты Сероглазка, где базируется колхоз им. Ленина, устроили праздник. На борту «Ленинца» на Камчатку прибыл царь морей Нептун, он сошёл на берег, приветствуя рыбаков и гостей праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ленинец» первый из трёх траулеров, построенных в Калининграде для промысловиков Камчатки впервые за последние 20 лет. Заложен «Ленинец» был в 2016 году, на воду спущен в 2017, ходовые испытания завершил в июле 2019 года. Второй траулер — «Командор» — спущен на воду в апреле 2019 года и проходит ходовые испытания. Третий траулер — «Ударник» — должен быть передан заказчику в ближайшее время. Все работы калининградские судостроители выполняют в срок.