Самара, , 09:27 — REGNUM 17,5 тысяч жителей Самары рискуют остаться без воды и канализации в новогодние праздники. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, в 2019 году от водоотведения из-за крупных долгов были отключены 160 квартир и 154 частных дома.

Отмечается, что в конце ноября сотрудники «РКС-Самара» запустили СМС-рассылку и автообзвон должников, в которых сообщили о том, что из-за крупных долгов предприятие будет вынуждено приостановить услуги с 25 декабря.

Таким образом, 17,5 тысяч человек, долг которых составляет более 198 миллионов рублей, могут оказаться без воды и канализации в новогодние каникулы.