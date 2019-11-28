Ханты-Мансийск, , 09:22 — REGNUM В Уральском федеральном округе за январь-сентябрь почти на 20% упали финансовые объёмы строительства. В январе-сентябре 2019 года они составили 824,3 млрд рублей или 79,9% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Свердловскстата.

Наиболее интенсивно строительство велось в Югре, где объём работ, выполненных собственными силами, составил 220,9 млрд рублей. Напомним, в регионе шло интенсивное расселение вагон-поселений или балков.

При этом в УФО за девять месяцев 2019 года выросла стоимость строительных работ на 4,7%.

Тем не менее Уральский федеральный округ показал рост по введению жилья на 6,42% к уровню января-сентября 2018 года.

Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Челябинская области, которые ввели 1 194,32 тыс. кв. м и 873,92 тыс. кв. м соответственно.

Наибольший ввод дошкольных образовательных организаций и амбулаторий отмечен в Тюменской области. Свердловская область лидирует на Урале по строительству школ.