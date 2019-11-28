Чита, , 09:10 — REGNUM К неутешительному выводу пришли специалисты Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, проверив качество и безопасность сливочного масла, которое используют в социальных учреждениях и учреждениях бюджетной сферы региона.

Судя по официальному сообщению, выявились как несуществующие фирмы — производители, так и наличие в их продукции не заявленных на этикетке растительных жиров.

Так, предприятиями — фантомами оказались: ООО «Салаирский масложиркомбинат» Алтайского края, АО «Барнаульский молочный комбинат» Алтайского края, ООО «Маслокомбинат «Тюкалинский» Омской области, ИП Окунев А. А. Новосибирской области, ОАО «Татарский маслокомбинат» Новосибирской области. В составе масляной продукции обнаружились, в частности, бетаситостерины, кампестерины и стигмастерины.

Фальсифицированная продукция изъята из оборота и возвращена поставщикам. Кроме того, надзорный орган проинформировал о случившемся прокуратуру и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.