Курган, , 09:04 — REGNUM Челябинская область является безусловным лидером по производству мяса в Уральском федеральном округе в январе-сентябре 2019 года. Свердловская область превосходит регионы УФО по производству молока, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Свердловскстата.

Наибольший удельный вес в общем объёме производства округа скота, птицы на убой и яиц наблюдается в Челябинской области — 52,7% и 33% соответственно. Лидером по производству молока является Свердловская область — 37,3% всего объёма в УФО.

Среди личных хозяйств в производстве мяса первенство у Ямала, Курганской и Челябинской областей.

Самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота наблюдается в Челябинской области — 283,7 тыс. голов, из него коровы — 125,3 тыс. голов. В этом же регионе сосредоточено самое большое на Урале поголовье свиней — 936,4 тыс. голов.

Отмечается, что стоимость мяса в Уральском федеральном округе снизилась за девять месяцев 2019 года на 8%, тогда как в России на 4,3% к уровню декабря 2018 года.