Кызыл, , 08:55 — REGNUM В Туве приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

После внесённых по итогам первого чтения поправок доходы бюджета в следующем году должны составить 32,6 млрд рублей, а расходы — 33,3 млрд. Таким образом, бюджетный дефицит составит почти 700 млн рублей, что больше показателей этого года почти на 200 млн. Однако это всё же меньше, чем установлено законопроектом до первого чтения.

Отмечается, что в финансовом документе учтено повышение зарплат «майских» бюджетников на 3%.

«Кроме того, возросли на 12% расходы на социальные выплаты гражданам, которые будут проиндексированы на 3,8% с 1 февраля 2020 года», — отметили в заксобрании.

Как сообщало ИА REGNUM, с первого января 2020 года в республике также на 7,5% будет повышен минимальный размер оплаты труда. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, с учётом северных и районных коэффициентов МРОТ для Тувы составит около 23 тыс. рублей.

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