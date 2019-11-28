Барнаул, , 08:50 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания сегодня, 28 ноября, утвердили в первом чтении «Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года», передает корреспондент ИА REGNUM.

В этом документе обозначены сильные и слабые стороны экономики края, определены долгосрочные цели, приоритетные направления и задачи, а также предложены основные инструменты и механизмы их достижения. Учтены при этом имеющиеся в регионе конкурентные преимущества.

«Генеральная цель, зафиксированная в стратегии, — сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста. Общая система целеполагания выстроена в рамках трех взаимосвязанных стратегических приоритетов: качества жизни как системы социальных институтов, обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни; благосостояния, создающего необходимые материальные условия для развития и самореализации человека; комфортного пространства для жизни человека в гармонии с окружающей средой», — сказано в пояснительной записке к документу.