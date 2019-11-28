Киев, , 08:53 — REGNUM Российский Газпром предупредил «Нафтогаз Украины», что фактически перекроет поступление газа 1 января 2020 года. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что в письме «Нафтогазу» российская компания указала на то, что с 1 января у неё не будет оснований направлять газ в сторону Украины.

«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что Газпром очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль», — сказал Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Витренко заявил также, что Украина не собирается «перекрывать вентиль», чтобы остановить поступление газа в страны ЕС, так как не имеет такой традиции. Напомним, срок действия существующего соглашения о транзите российского газа истекает 31 декабря.

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