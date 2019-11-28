Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года объем инвестиций в сфере услуг по проживанию и питанию в Казахстане составил 85,6 млрд тенге ($222 млн), что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 ноября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По состоянию на 1 ноября 2019 года стоимость услуг гостиниц в Казахстане в среднем составила 10,5 тыс. тенге ($27,2) в сутки, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Стоимость санаториев выросла на 7,1%, до 10,6 тыс. тенге ($27,4).

Среди регионов Казахстана самое дорогое проживание в гостиницах отмечается в Алма-Ате — 18 827 тенге ($48,7), в Нур-Султане — 14 908 тенге ($38,6) и Уральске — 14 367 тенге ($37,2).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта заместитель акима (главы) Мангистауской области Казахстана Уркен Бисакаев заявил, что в течение семи лет вдоль берега Каспийского моря планируется построить 45 отелей.

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