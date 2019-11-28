Белград, , 08:56 — REGNUM После Токио, Шанхая и Стамбула в Белграде открылся офис «Хепе» — венгерского агентства по содействию экспорту. За последние семь лет товарооборот двух стран удвоился, и в прошлом году он превысил два с половиной миллиарда евро, заявил генеральный директор «Хепе» Балаж Хендрик.

«Открытие первого европейского офиса в Белграде является частью национальной стратегии и свидетельством чрезвычайно хороших политических и экономических отношений, которые лучше, чем когда-либо прежде», — заявили во время открытии представительства.

Венгрия имеет сильную экономику, ВВП которой составляет около 140 миллиардов евро. В последние годы товарооборот двух стран удвоился. Посол Венгрии в Сербии Аттила Пинтер очень доволен этим.

«Венгрия на 13-м месте по инвестициям в Сербию, и мы можем констатировать, что и в Венгрии появились сербские инвесторы. Я хотел бы упомянуть также, что за последние шесть-семь лет товарооборот двух стран удвоился. В прошлом году товарооборот превысил два миллиарда евро, и если мы оценим только первые восемь месяцев этого года, этот результат станет выше на 4−5%», — заявил Аттила Пинтер.