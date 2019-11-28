Барнаул, , 08:32 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания сегодня, 28 ноября, приняли в окончательной редакции проект бюджета региона на 2020 и последующие годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по озвученной официальным сайтом информации, краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в пять миллиардов 664 миллиона рублей. Общий объем доходов составит 112 миллиардов 417 миллионов рублей, а расходы предусмотрены в сумме 118 миллиардов 81 миллион рублей (темп роста к 2019 году — 112%).

Одним из ключевых параметров бюджета стал запланированный на 8,7% рост зарплаты в бюджетной сфере. Впрочем, председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Владимир Устинов отметил, что базовые цифры по зарплатам в крае невысоки и отставание от других сибирских регионов нужно сокращать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по уровню среднемесячной заработной платы Алтайский край находится на последнем месте в Сибири. Так, если в Красноярском крае получают в среднем 48 255 рублей, то Алтайском крае — всего 26 912 рублей.

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