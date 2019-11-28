Москва, , 08:06 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 27 ноября снижением по рублевым парам на фоне роста нефтяных котировок. На американской сессии поддержка рублю от нефтяного рынка исчезла после выхода сильных отчетов по экономике США: ВВП и заказам на товары длительного пользования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Также негативное влияние на национальную валюту оказала негативная динамика по турецкой лире, которая ослабилась к доллару до 5,79.

Укрепление доллара США и британского фунта негативно сказались на российском рубле. Фунт стерлингов обновил суточный максимум на слухах относительно результатов соцопроса YouGov, которые должны указать на значительное превосходство консервативной партии в преддверии всеобщих выборов.

Слухи подтвердились. Прогнозная модель YouGov предсказала значительное большинство для Бориса Джонсона.

Так как фунт подорожал по всему рынку, евро на Форекс оказался под давлением. На этом фоне рубль закрылся в плюсе по отношению к единой валюте.

Закрылись торги по рублю смешанно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 63,98 руб., фунт/рубль — на 0,47%, до 82,60 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 70,34 руб.

Сегодня, 28 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Из-за укрепления доллара и слабых данных минэнерго США покупателям нефти не удалось пройти сопротивление $64,50. Они отступили и попытаются его преодолеть 28 или 29 ноября на тонком рынке.

28 ноября биржи США закрыты из-за празднования Дня благодарения, 29 ноября на американских биржах раннее закрытие. Пара доллар/рубль по-прежнему будет консолидироваться в районе 63,80/63,90 руб.

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