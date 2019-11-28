Москва, , 08:01 — REGNUM ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» подало крупный иск к Министерству обороны России. Арбитражный суд Москвы пока не принял его к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 25 ноября 2019 года. Третьим лицом в деле выступает федеральное казённое учреждение «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ. Сумма претензий — 30 754 610,75 рубля.

Также 26 ноября 2019 года тот же истец обратился к министерству с иском на сумму 3 894 355,99 рубля. В этот же день был подан иск к подведомственному Минобороны РФ госучреждению — ФГБУ «Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники», но сумма была скромнее. Всего 947 294,4 рубля.

Напомним, ПАО отвечает за горячее водоснабжение и централизованное отопление столицы. Также «дочки» компании работают в Подмосковье. Всего у ПАО 143 энергоисточника.