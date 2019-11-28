Пермь, , 07:39 — REGNUM В Перми на Новый год традиционно запустят два фейерверка в полночь с 31 декабря на 1 января: по местному времени и по московскому. На сайте госзакупок объявлен аукцион на оказание услуг по запуску новогодних салютов.

Согласно документации аукциона, на два фейерверка власти готовы потратить 489 тыс. рублей. Продолжительность салютов должна составить три и семь минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году начальная (максимальная) цена такого лота составляла 471 тыс. рублей, однако в ходе аукциона цену на два фейерверка в новогоднюю ночь (2018/2019 года) сбили до 353 тыс. рублей.

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