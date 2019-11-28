Чита, , 07:34 — REGNUM Депутаты Госдумы и столичные чиновники изъявили желание проверить качество реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Забайкалье.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 29 ноября в регион прибудет межфракционная рабочая группа «Байкал», куда помимо парламентариев входят члены Совета Федерации, представляющие Байкальский регион, представители МВД России, Минтранса России, Росавтодора, региональных органов власти, а также представители науки, общественных и экспертных организаций.

Напомним, состояние дорог в Забайкалье значительно ухудшилось после мощнейшего наводнения, случившегося летом 2018 года, и масштабных ландшафтных пожаров весны 2019 года. К масштабному их ремонту приступили в начале июня 2019 г. На эти цели из разных источников финансирования край получил 6,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние 150 километров дорог.

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