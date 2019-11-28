Томск, , 07:29 — REGNUM На реализацию национальных проектов в 2020 году Томская область направит 5 млрд рублей, заявил губернатор Сергей Жвачкин на итоговом заседании региональной Общественной палаты 27 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, по словам Жвачкина, парламентские слушания по проекту бюджета на 2020 год пройдут 3 декабря.

«Но уже сейчас можно сказать, что финансирование национальных проектов из областной казны составит в новом году 5 млрд рублей», — отметил губернатор.

Он призвал жёстко контролировать эффективность расходования этих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области увеличивают расходы на нацпроект «Экология».