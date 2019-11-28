Барнаул, , 07:31 — REGNUM Закон о бюджете Алтайского края на 2020 год был принят во втором окончательном чтении большинством голосов депутатов Алтайского краевого законодательного собрания. Об этом 28 ноября сообщил на сессии министр финансов края Данил Ситников.

Дефицит бюджета составит 5,6 млрд рублей, или 4,9% в относительном выражении. Доходная статья главного финансового плана была увеличена на 10,6 млрд рублей по сравнению с первоначальном вариантом. Общая сумма доходов края в будущем году составит 112,4 млрд рублей, а расходов — 118,08 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Данил Ситников ходе интернет-конференции «Приоритеты в бюджете Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» заявил, что у правительства Алтайского края нет желания увеличивать государственный долг путем привлечения кредитных линий.

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