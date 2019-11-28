Пермь, , 07:28 — REGNUM В Пермском крае с начала 2019 года убыток ПКГУП «Теплоэнерго», которое является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), составил 833 млн рублей. Компания отчиталась о своем финансовом состоянии на заседании комитета по бюджету Заксобрания, сообщают СМИ.

Расходы регоператора составили 1,6 млрд рублей. Они включают траты на оплату услуг по транспортированию и размещению ТКО (1,3 млрд рублей), уплату налогов (181 млн рублей), а также банковскую гарантию (1,5 млн рублей). Текущие расходы оцениваются в 75,8 млн рублей. Доход регионального оператора составил 849,5 млн рублей. Таким образом, убыток ПКГУП «Теплоэнерго» — примерно 833,5 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Региональным оператором Пермского края стало ПКГУП «Теплоэнерго». На его работу из краевого бюджета выделялось 352 млн рублей. Летом 2019 года регоператор получил из казны Прикамья еще около 700 млн рублей для покрытия убытков. Еще 115 млн рублей было выделено на приобретение контейнеров для мусора.

В 2020—2022 годах из бюджета Прикамья планируют выделить 693 млн рублей на возмещение недополученных доходов.

Первоначально планировалось, что регоператор в 2019 году обработает 705 тыс. ТКО, однако план был скорректирован: прогнозируется объем в 574 тонны мусора.

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