Нижний Новгород, , 07:25 — REGNUM В рамках банкротного дела завода дизель-генераторов «РУМО» от исполнения обязанностей внешнего управляющего отстранён Денис Елисеев. Его действия «по обеспечению сохранности имущества, а также проведению анализа финансового состояния» признали неправомерными. Старейшему заводу Нижегородской области, который находится на втором этапе банкротной процедуры, назначили нового управляющего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление о снятии арбитражного управляющего было подано ФНС России — одним из кредиторов ОАО «РУМО». Его суд удовлетворил частично.

«Признать неправомерными действия арбитражного управляющего Елисеева Дениса Сергеевича, выразившиеся в неисполнении обязанности принимать меры по обеспечению сохранности имущества, а также проведению анализа финансового состояния открытого акционерного общества «РУМО» (ИНН 5 258 000 068, ОГРН 1 025 202 608 012) в период наблюдения. Отстранить Елисеева Дениса Сергеевича от исполнения обязанностей внешнего управляющего», — отмечается в определении суда.

Внешним управляющим назначен Илья Анисимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод — преемник предприятия из Риги (создано в 1874 году), которое было передислоцировано в Нижний Новгород в 1915 году. Пройдя через процедуру наблюдения, ОАО с сентября 2019 года перешло на этап внешнего управления, который продлится 18 месяцев. Кредиторы заявили, что платёжеспособность общества вряд ли будет восстановлена и требовали объявить его банкротом. Этой позиции придерживалась налоговая служба, но решением большинства кредиторов ОАО взяли под внешнее управление.

В апреле 2019 года на заводе был выплачен долг по зарплате перед 1 тыс. сотрудников. Сумма составила 110 млн рублей.

В сентябре 2019 года в реестре кредиторов ОАО «РУМО» фигурировала сумма 1 548 951 311,85 рубля. Балансовая стоимость имущества в конце 2016 года составляла 2 309 636 000 рублей.

Завод дизель-генераторов «РУМО» взят под внешнее управление: ещё не банкрот