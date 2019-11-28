Хабаровск, , 07:29 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев не поддержал инициативу губернатор Хабаровского края Сергея Фургала о распространении режима ТОР на остров Большой Уссурийский на Амуре вблизи Хабаровска. Полпред указал главе региона на то, что сначала на российской части острова нужно построить дамбу, чтобы территорию перестало затапливать в каждый паводок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нужно дамбу построить, чтобы территория была незатапливаемой. Давайте дамбу построим, а потом будем выходить на инвестиции», — сказал Юрий Трутнев.

После наводнения 2013 года российская часть Большого Уссурийского острова не пригодна для какого-либо строительства. Оставшиеся там жители летом и осенью 2019 года пережили еще один амурский паводок, который смысл их огороды и дома, самих же жителей вынуждены были вывозить спасатели. При этом краевые власти настаивают на том, что люди живут там незаконно, поскольку после наводнения в 2013 году получили выплаты на приобретение жилья

Как сообщало ИА REGNUM, российская часть Большого Уссурийского острова с 2005 года, после подписания соглашения между КНР и РФ о разделении острова, так и осталась запущенной, непригодной для жизни территорией. При этом часть острова, принадлежащая РФ уже пережила 8 концепций развития, за разработку которых платились деньги из бюджета. Восьмую концепцию летом 2019 года отдали в разработку британской компании. При этом ранее концепция была разработана российским Петербургским институтом урбанистики, но что с ней и какова её судьба — неизвестно.

На заседании совета в Якутске при полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил распространить на российскую часть Большого Уссурийского режим ТОР. Ранее Фургал предлагал возродить там разорившийся совхоз и заниматься животноводством.

На китайской стороне острова создана мощная туристическая инфраструктура, уже в 2016 году китайскую часть острова посетили более 600 тыс. туристов.