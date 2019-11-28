Пекин, , 07:17 — REGNUM Китайский входящий иностранный туризм показал устойчивый рост в 2019 году, обеспечив доход почти $130 млрд, сообщили в Китайской академии туризма, передает 27 ноября агентство Синьхуа.

В 2018 году Китай получил 141 млн входящих туристов, которые принесли $127,1 млрд, что на 3% выше в годовом исчислении. Азия стала крупнейшим источником туристов в Китае, составив 60% от их общего числа. Далее расположились Европа и Северная Америка.

Главными источниками туризма в Китае стали Мьянма, Вьетнам, Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты.