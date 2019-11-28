Пермь, , 07:09 — REGNUM В Перми 1 декабря в продаже появится транспортная карта для граждан, которые не входят в льготные категории. Предполагается, что ее стоимость составит 50 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

С помощью транспортной карты можно будет оплатить проезд автобусах и трамваях, которые работают на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам.

Карта станет «электронным кошельком». Его можно пополнять на любую сумму. Период действия транспортной карты не ограничен.

В горадминистрации обратили внимание на то, что система начнет работать в тестовом режиме. На время отладки технических процессов необходимо иметь при себе денежные средства для оплаты проезда.

В перспективе на базе транспортной карты планируют реализовать тарифное меню и предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте.