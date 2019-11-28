Челябинск, , 07:02 — REGNUM В Челябинской области региональный дорожный фонд в 2020 году достигнет 19 млрд рублей. Об этом журналистам заявил глава миндортранса Алексей Нечаев.

В 2019 году дорожный фонд составил 17 млрд рублей. Таким образом, в 2020-м он увеличится на 2 млрд.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, на эти средства власти планируют удвоить количество отремонтированных дорог. Сделают это за счёт выполнения более дешёвых работ.

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