Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM На Среднем Урале в 2020 году 47 пешеходных переходов оборудуют инновационным проекционным оборудованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщил глава регионального министерства транспорта Василий Старков, оборудование пешеходных переходов проекционной разметкой происходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», на реализацию которого в Свердловскую область в 2019 году было направлено четыре с половиной миллиарда рублей.

Напомним, что ранее несколько пешеходных переходов в регионе уже оборудовали инновационной проекционной разметкой, и её применение было высоко оценено специалистами.

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