Челябинск, 28 ноября 2019, 06:43 — REGNUM В Челябинской области в 2020 году отремонтируют 800 км. автомобильных дорог. Такими планами на пресс-конференции поделился глава миндортранса региона Алексей Нечаев.
В 2019 году было отремонтировано порядка 400 км. Таким образом, рост составит два раза.
При этом в региональном дорожном фонде денег станет больше, но не настолько. Как отмечает Нечаев, упор будет сделан на выполнении более дешёвых работ. За счёт этого в валовом количестве и удвоится общее число отремонтированных магистралей.