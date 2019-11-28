Иркутск, , 06:29 — REGNUM Градус недовольства реализацией новой схемы работы с твёрдыми коммунальными отходами в Иркутской области в новь повысился. В интернете начался сбор подписей под петицией за отставку министра ЖКХ Иркутской области Артура Сулейманова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общественники полагают, что так называемая «мусорная» реформа в Приангарье проводится с многочисленными нарушениями, вина за которые напрямую лежит на чиновниках данного ведомства.

«Именно руководство министерства виновато в том, что плата за вывоз мусора многократно выросла для жителей и для предпринимателей. Этот факт подтверждают и представители регионального оператора — РТ-НЭО Иркутск», — пишут составители петиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с января 2019 г. большинство российских регионов перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В Иркутской области она значительно удорожила вывоз мусора для населения.

Так называемое «задвоение» оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) привело к тому, что жители Иркутской области переплатили за переплатили более 8,5 млн рублей. С января по сентябрь в службу по вопросам «задвоения» платы за ТКО поступило 388 жалоб, возбуждено 95 административных дел.

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