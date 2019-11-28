Якутск, 28 ноября 2019, 06:42 — REGNUM В Якутии в рамках нацпроекта «Культура» и по программе Фонда кино 28 ноября в домах культуры открыли два новых кинозала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации минкультуры Якутии, республиканская киносеть открывает новые кинозалы. Всего планируют открыть семь залов с комфортабельными креслами, современной аппаратурой.
Первые кинозалы уже распахнули свои двери для зрителей в селе Бердигестях Горного района и в посёлке Батагай Верхоянского района. Каждый обошёлся в 5 млн рублей
«Из семи кинозалов — четыре оборудуют за счёт федеральных средств, два — из бюджета республики, и один — при софинансировании двух бюджетов», — пояснили в минкультуре. Якутии.
Практически готов к открытию отреставрированный кинотеатр «Вилий», обновляется кинозал в Среднеколымске, в сёлах Оленек и Томтор, а также в посёлке Зырянка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Елизово на Камчатке предприниматель, депутат Евгений Ермоленко 7 декабря откроет новый кинотеатр, который построила его компания.