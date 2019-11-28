Пекин, , 06:14 — REGNUM Четвертая национальная экономическая перепись в Китае выявила 15,61 млн частных фирм в стране на конец 2018 года, что на 178,6% больше, чем в 2013 году, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Около 84,1% всех предприятий Китая были частными на конец 2018 году, что выше 68,3% пятью годами ранее, говорится в докладе, опубликованном Национальным бюро статистики КНР по итогам четвертной экономической переписи.

Количество государственных предприятий составило примерно 242 тыс. единиц на конец 2018 года, что на 10,9% выше, чем в конце 2013 года. Государственные предприятия по-прежнему являются костяком национальной экономики, хотя составляют всего 1,3% от общего числа предприятий. При на них трудоустроено 15,7% всех сотрудников.

Сфера услуг стала более важной частью экономики. За последние пять лет было создано 17,16 млн юридических лиц в этой сфере по данным на конец 2018 года или 78,8% от общего их числа. Это на 4,1 процентных пункта выше, чем в конце 2013 году.

Число сотрудников сферы услуг достигло 210,68 млн человек или 55% от общего их числа. Этот показатель оказался на 9,1 процентных пункта выше, чем в конце 2013 года.