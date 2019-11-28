Гуанчжоу, Китай, , 06:05 — REGNUM Объём трансграничных соглашений в юанях провинции Гуандун на юге Китая по данным на конец октября достиг 20 трлн юаней ($2,85 трлн) за прошедшие десять лет, сообщили в Гуанчжоуском отделении Народного банка Китая, передаёт 27 ноября агентство Синьхуа.

Провинция обеспечила 22% от общего объёма трансграничного бизнеса в юанях, сделав юань второй по величине валютой ведения международного бизнеса в провинции восемь лет подряд. В июле 2019 года была одобрена пилотная программа заключения торговых сделок в юанях в русле процесса интернационализации китайской валюты.

Объём трансграничных соглашений в юанях в провинции за 2018 год составил 3,2 трлн юаней против 1,5 трлн в 2009 году. Более 90 тыс. компаний или 80% всего внешнеторгового бизнеса в провинции заключают соглашения в юанях.