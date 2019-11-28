Биробиджан, , 06:09 — REGNUM В Еврейской автономной области до аграриев доведено всего 6,4% федеральных субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве сельского хозяйства России.

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Это самый худший в России показатель доведения средств до региональных сельхозпроизводителей.

В тоже время в настоящее время лидируют такие территории, как Санкт-Петербург (100%), Сахалинская (98,9%) и Магаданская (98,8%) области. Самые низкие темпы наблюдаются в Еврейской автономной (6,4%), Амурской (9,8%) областях и Республике Ингушетия (24,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, аграрный сектор Тамбовской области может рассчитывать на поддержку в объёме 3 млрд рублей: на эти средства местные сельхозпроизводители обновят парк сельскохозяйственных машин.