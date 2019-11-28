Якутск, , 06:06 — REGNUM Замглавы правительства РФ Юрий Трутнев по итогам заседания совета Дальневосточного федерального округа в Якутске отметил регионы, которые лучше всех реализуют программы по привлечению инвестиций — Якутия, Приамурье и Сахалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам полпреда президента РФ в ДФО, лучше всех региональные власти работают с инвесторами в Якутии, в Сахалинской и Амурской областях. Он акцентировал, что интерес инвестора не зависит от климата, инфраструктуры и прочих благоприятных условий.

«От того, сколько инвестиций привлекается в регион, напрямую зависит рост экономики и создание условий для улучшения качества жизни людей. В какие-то субъекты инвесторы идут с большим желанием работать, а какие-то стараются обходить. Это не связано ни с инфраструктурой, ни с климатическими условиями, ни с наличием или отсутствием залежей полезных ископаемых, а в большей степени связано с эффективностью работы региональных властей — насколько они доброжелательны к бизнесу, прозрачны, и насколько регион чист от коррупции. Все эти вопросы очень сильно влияют на инвестиционную привлекательность региона», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента Юрий Трутнев 27−28 ноября находится с рабочей поездкой в Якутии. Он провёл ряд совещаний и заседаний по социально-экономическому развитию дальневосточных регионов. На совете ДФО присутствовали министры и губернаторы Дальнего Востока.