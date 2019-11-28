Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге в 2019 году план по ремонту муниципальных автодорог выполнен в полном объёме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства и транспорта Алексей Бубнов, в течение года в городе отремонтировано 38 объектов. В частности отремонтировано 43,2 км улично-дорожной сети общей площадью свыше 696 тыс. квадратных метров. Он отметил, что на эти цели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Екатеринбургу было выделено более 1,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта областной центр получит финансирование на ремонт улично-дорожной сети более 1,4 млрд рублей. На эти средства планируется отремонтировать 16 участков муниципальных дорог.