Магадан, Магаданская область, , 05:45 — REGNUM Проект строительства современного межмуниципального комплекса по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов в Магаданской области одобрен Минэкологией РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пять свалок чрезвычайно опасных отходов нашли в Саратовской области

По информации пресс-службы правительства Колымы, строительство нового комплекса планируют начать в 2020 году. По проекту завод будет перерабатывать 82% всех твёрдых отходов области.

«Специалисты завершают работы по проектированию комплекса, в первом полугодии 2020-го проект должен пройти государственные экологическую и градостроительную экспертизы», — сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балаково обнаружено пять несанкционированных свалок с отходами I класса опасности: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие отработанные трубки, а также битые и бракованные.