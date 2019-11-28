Южно-Сахалинск, , 05:41 — REGNUM 35 инвесторов уже получили статус резидентов ТОР. Об этом на заседании в Якутске сообщил полпред президента Юрий Трутнев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред отметил, что на островах созданы три территории опережающего социально-экономического развития — «Горный воздух», «Южная» и «Курилы». На региональном уровне созданы льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, а муниципальном — обнулены ставки земельного налога на три налоговых периода. Инвесторам частично компенсируют затраты на реализацию проектов.

В трёх ТОР имеется уже 35 резидентов, с общим объёмом инвестиций на период 2021 — 2026 годы в 46 млрд рублей. В ТОР должны быть созданы 3200 рабочих мест. Из этого объёма 17,5 уже профинансировано, а более 700 новых рабочих мест создано.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске заседание совета, в котором приняли участие главы дальневосточных регионов, федеральные министры, руководители различных организаций.

Глава Минстроя России Владимир Якушев раскритиковал реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» в ДФО. Федеральный округ по-прежнему плетётся в хвосте всей страны по темпам строительства жилья.