Якутск, , 05:28 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Якутию, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам строительства и реконструкции аэропортов макрорегиона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 аэропортов Дальнего Востока. Таким образом, должны быть построены и реконструированы 16 аэропортов в Якутии, 7 на Чукотке, 6 на Камчатке, 4 — в Хабаровском крае, в Магаданской области — 3 и по 2 аэропорта в Приамурье и Забайкалье.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев озвучил, что обсуждается предложение по передаче регионам полномочий по принятию решений по аэропортам.

«Надо передать им эти расходные полномочия вместе с деньгами, чтобы они сами этим занимались. Мне кажется, это будет намного эффективнее», — сказал полпред президента.