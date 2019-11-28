Хабаровск, , 05:18 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил отдать функции заказчика по реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке регионам, забрав их у Росавиации. Передавать функции предлагается с деньгами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред сообщил, что считает «надуманным» руководство заказами по реконструкции и строительству аэропортов Росавиацией.

«Будем делать предложение, изучим его в правительстве. Мне кажется, что всё-таки заказывать объекты, в том числе и связанные с наземной инфраструктурой для авиации, должны регионы. Надо передать им эти расходные полномочия вместе с деньгами. Мне кажется, это будет наиболее эффективно», — приводит слова Трутнева Интерфакс.

Трутнев пообещал поручить Росавиации разработать электронный сервис для мониторинга строительства аэропортов в режиме онлайн. Это, по мнению полпреда, необходимо для того, чтобы видеть немедленно все отставания по объекту и реагировать на это.

Справятся ли региональные власти со строительством и реконструкцией аэропортов — вопрос. В регионах зачастую нет специалистов и структур такого уровня, которые могли бы качественно контролировать работы по таким объектам. Не получится ли так, что в итоге регионы останутся и без денег, и без аэропортов?

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году 64,9 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета для строительства и реконструкции аэропортов в ДФО, до получателей так и не дошли. Виновником оказалась Росавиация, которая безграмотно подготовила документацию. Именно такую версию случившегося озвучивал полпред Трутнев. Двое чиновников Росавиации были уволены. Трутнев требовал объявления неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Максиму Соколову, но, судя по всему, этого не произошло. До настоящего времени во всём, что касается строительства и реконструкции аэропортов в ДФО, творится полный бардак. Бесконечная смена подрядчиков, непрекращающиеся срывы сроков. С горем пополам, намного позже положенного, был сдан аэропорт в Хабаровске. При строительстве аэропорта в Благовещенске подрядчик менялся шесть раз. Ни шатко ни валко реконструируется аэропорт в Елизово (главный аэропорт Камчатки). Но это — аэропорты региональных столиц. В небольших внутрирегиональных аэропортах — ситуация, которую принято называть «конь не валялся». На той же Камчатке с 2014 года не могут завершить реконструкцию аэропорта Оссора. Прибывший в июле на полуостров глава Росавиации Александр Нерадько посетовал на нехватку мощных строительных организаций на полуострове. В здании аэровокзала Советской Гавани плесень и грибок съели все стены, оно до сих пор не рухнуло лишь благодаря тому, что дочерняя структура СУЭК — АО «Дальтрансуголь» — заменила там дырявую, как решето кровлю, на современную шатровую и построила пассажирский накопитель, чтобы люди не мокли под дождём в ожидании самолёта. Региональные пассажирские авиаперевозки в ДФО пожирает коррупция. Цены на аэропортовое обслуживание в той же Советской Гавани в сотни раз выше, чем в аэропортах Лондона, Парижа и Москвы.