Большой Камень, Приморский край, , 04:53 — REGNUM Холдинговая компания «Доброфлот» в посёлке Новый мир, пригороде Большого Камня, открыла рыбоперерабатывающий завод, являющийся крупнейшим в Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мощность завода составляет 110 тонн филе минтая в сутки. В дальнейшем будет введено производство пресервов, а также копчёной и солёной рыбы. Кроме того, будет налажено производство рыбьего жира и муки. В следующем году предприятие начнёт поставки своей продукции на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы вылова водных биологических ресурсов Россия увеличит к 2030 году до 5,4 млн тонн.