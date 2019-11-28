Магадан, Магаданская область, , 04:49 — REGNUM Магаданская область вошла в тройку регионов с самыми большими тратами за ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самые большие начисления за коммунальные услуги отмечены на Колыме — порядка 6,2 тыс. рублей в месяц, в Мурманской области платёжки в среднем на 6,1 тыс. рублей, на Камчатске — 5,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям Сбербанка, жители РФ увеличили расходы по платежам за коммунальные услуги на 3% — до 3,8 тыс. рублей