Москва, , 04:36 — REGNUM Льготы для бизнеса по налогу на прибыль и налогу на имущество обернулись потерей 211 млрд рублей в российских регионах, передают 28 ноября «Известия» со ссылкой на письмо первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина к главам субъектов.

В соответствии с документом, предложенные преференции по налогу на прибыль не дают положительного результата в среднем в 30% случаев — они признаны неэффективными в 15 регионах. Льготы по налогу на имущество неэффективны в среднем по России на уровне 43% — в 12 субъектах.

Отмечается, что в своём письме к главам регионов Горнин рекомендует исключить подобную практику нерационального использования бюджетных денег на местах. До 1 августа 2020 года им предстоит самостоятельно оценить эффективность послаблений и представить в Минфин программу по отмене наиболее нецелесообразных льгот.

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