Нижний Новгород, , 04:29 — REGNUM По решению арбитража Нижегородской области в отношении ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» введён первый этап процедуры несостоятельности. Иск был подан обанкроченным два года назад «Татфондбанком» из Татарии. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ввести процедуру наблюдения в отношении открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технологических систем» (ОГРН: 1 025 202 842 268, ИНН: 5 259 004 308, адрес: 603 079, г. Н. Новгород Московское шоссе, д. 213 а, офис 805)», — отмечается в результативной части решения.

Временным управляющим назначен Александр Демьяненко (член союза арбитражных управляющих «Возрождение» из Москвы). Следующее заседание по банкротному делу намечено на 25 марта 2020 года. В реестр кредиторов внесли требование банка на сумму 4 118 141 рубль 62 копейки.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в феврале 1995 года. Основным акционером на 2015 год числился директор ОАО — Валерий Шолкин (доля — 60%), а также Эльвира Суетова — 29,96%.

С 2008 года Шолкин также является соучредителем одноимённой организации с ОАО, но в статусе автономной некоммерческой организации.

Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года. В апреле того же года ПАО признали банкротом. К осени 2019 года долги перед свыше 18 тыс. кредиторами превысили 167 млрд рублей. Одновременно с конкурсным производством в банке расследуются уголовные дела, связанные с хищением имущества. По ряду эпизодов уголовных дел проходит экс-глава правления, депутат Госсовета РТ прошлого созыва Роберт Мусин.