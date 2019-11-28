Якутск, , 04:31 — REGNUM Якутия перевыполнит по итогам 2019 года плановые показатели по вводу жилья по программе переселения из аварийного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании в Якутске 27 ноября министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сказал, что президент и правительство РФ уделяют особое внимание Дальневосточному федеральному округу.

«В рамках реализации нацпроектов на Дальнем Востоке у нас добавлены отдельные поправочные коэффициенты с точки зрения финансирования», — пояснил министр.

Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков озвучил данные по выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

«В 2019 году мы по количеству квадратных метров расселённого ветхого и аварийного жилья превышаем плановый показатель на 13,5 тысячи кв. м., а к концу года ожидаем, что будет 19 тысяч. Контракты заключены, сейчас идёт освоение денежных средств. В следующем году мы охватим большую часть Арктики», — проинформировал Бычков.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Якушев предложил оказывать поддержку застройщикам на Дальнем Востоке.